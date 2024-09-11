«Бабье лето» задержится в Пермском крае до 20 сентября

Теплая погода и так называемое бабье лето задержатся в Пермском крае как минимум до 20 сентября. Об этом рассказали эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», сообщил сайт properm.ru.

По прогнозам синоптиков, средняя дневная температура в регионе будет варьироваться от +19 до +25 градусов. Ночью столбики термометров могут опускаться до +9 градусов, местами до +2 градусов.

Отмечается, что блокирующий антициклон сохранится в крае до конца второй декады месяца.