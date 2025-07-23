Азиатское кафе закрыли в Красноярске из-за использования некачественных продуктов

В Красноярске в одном из ресторанов азиатской кухни выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Представители Россельхознадзора провели проверку заведения и обнаружили, что предприятие использовало продукты, происхождение которых не подтверждено сопроводительными документами, написал сайт prmira.ru .

Проверяющие выявили несоответствие стандартам пищевой безопасности, установив отсутствие подтверждающих бумаг на мясо, морепродукты и полуфабрикаты. Список запрещенных товаров включал свинину, говядину, баранину, птицу, морепродукты, рыбу, сливочное масло и замороженные пельмени.

Вес изъятого товара составил около 145 килограммов. Вся продукция была изъята и уничтожена, чтобы исключить риск заражения посетителей пищевыми инфекциями.

Заведение временно прекратило свою деятельность по решению суда. Продолжительность закрытия ресторана назначена на 12 суток, начиная с 17 июля. В отношении собственника заведения начато административное производство, результатом которого может стать дополнительное наказание и штрафные санкции.