АвтоВАЗ запустил сервис подписки на автомобили Lada

АвтоВАЗ запустил новый сервис подписки на Lada, первой моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Оформление проходит в режиме онлайн, где пользователь выбирает модель, цвет и комплектацию автомобиля, после чего для него рассчитают ежемесячный платеж.

Для Lada Vesta в комплектации «Практик» ежемесячный платеж составляет 43 990 рублей, однако для первых клиентов, подавших заявку с 23 по 30 апреля, стоимость снизят до 39 990 рублей.

При заключении договора необходимо внести возвратный депозит, равный трем ежемесячным платежам, который вернут по завершении срока подписки.

Подписка включает в себя помощь на дорогах, замену шин и хранение в официальном дилерском центре, техническое обслуживание, полисы ОСАГО и КАСКО.

Сервис предоставляет годовой лимит пробега в 30 тысяч километров. По истечении года автомобиль нужно вернуть без конструктивных изменений, учитывая естественный износ. Полный выкуп авто после завершении подписки пока не предусмотрен.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов отмечал, что подписка на Lada может заинтересовать в том числе юридические лица.