«АвтоВАЗ» подвел итоги 2025 года

Итоги года и планы на будущее обсудили на пресс-конференции, которую провел «АвтоВАЗ» в Москве. Доля марки Lada на рынке составила 25%, а всего с конвейера сошли 325 тысяч автомобилей.

При этом объем продаж снизился на четверть по сравнению с прошлым годом. Главной причиной стало общее падение спроса на рынке. «Наша финансовая модель по итогам года оказалась безубыточной. Это значит, что мы заработали необходимые средства для будущего развития», — заявил президент компании Максим Соколов.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Лидерами продаж в 2025 году стали модели Granta и Vesta. Кроме того, за прошедший год продали около семи тысяч машин новой модели Iskra. В наступившем году модельный ряд планируют дополнить новым кроссовером Azimut на полностью локализованной платформе. Сейчас автомобиль проходит финальные испытания. «Можно назвать его универсальным автомобилем. Он подойдет и семьям, и индивидуальным водителям. Безусловно, в нем будет все необходимое современное оборудование», — отметил руководитель продуктового маркетинга автопроизводителя Сергей Корниенко.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Кроме того, в продаже появились автомобили для лиц с ограниченными возможностями, в том числе с ручным управлением и механизмами для колясочников. В четыре страны запустили экспортные поставки, а в семи открылись новые дилерские центры. Активно запускаются еще две производственные площадки в странах СНГ. «Мы уделяем большое внимание тому, чтобы привлекать новых для нас клиентов, сохраняя при этом лояльных», — подчеркнула директор по маркетингу Анна Курочкина. В наступившем году предприятие планирует сохранить лидерство на рынке, повысить технологичность производства и продолжить обновление линейки. К концу года оно рассчитывает выпустить до 400 тысяч машин.