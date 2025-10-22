АвтоВАЗ отзывает более восьми тысяч Lada X-ray

Это дооснащение — плановое. Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года.

Все работы выполнят бесплатно для владельцев автомобилей.

В сентябре АвтоВАЗ отзывал около 23 тысяч машин Lada, проданных в 2021–2024 годах. Тогда причиной стало отсутствие необходимых блоков управления системами безопасности.