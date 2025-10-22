АвтоВАЗ отзывает более восьми тысяч Lada X-ray
АвтоВАЗ добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, сообщили в Росстандарте. Причиной стала необходимость установки систем вызова экстренных служб.
Это дооснащение — плановое. Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года.
Все работы выполнят бесплатно для владельцев автомобилей.
В сентябре АвтоВАЗ отзывал около 23 тысяч машин Lada, проданных в 2021–2024 годах. Тогда причиной стало отсутствие необходимых блоков управления системами безопасности.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте