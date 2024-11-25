«Автостат»: в России в октябре 2024 года почти на 30% увеличились продажи грузовиков

Более 13 тысяч грузовых автомобилей продали в России в октябре, что на 28,8% больше, чем в предыдущий месяц. Лидером продаж стал российский КамАЗ. Об этом сообщает сайт «Ридус» со ссылкой на данные «Автостата».

Остальные места в топ-5 занимают китайские бренды грузовиков — Sitrak с показателем в 1960 машин, 1841 машина Shacman и еще 1347 машин DongFeng. Пятерку лидеров замкнул FAW с показателем в 1100 машин.

Сейчас на долю грузовых автомобилей из КНР приходится 65% российского рынка. Строительная техника, самосвалы и седельные тягачи занимают до 80% рынка. Отечественный КамАЗ так же продолжает наращивать производственные мощи.