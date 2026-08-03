«Автостат»: в России средний возраст автомобилей превысил 15 лет

По оценкам «Автостата», средний возраст автомобилей в России составляет 15,5 года. Более того, 70% легковых машин в стране старше 10 лет, а почти 20% уже преодолели отметку в 20 лет. Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют о старении российского автопарка, сообщил KP.RU .

Для сравнения: средний возраст автомобилей в Европе — 12,7 года, а в экономически развитых странах, таких как Германия, Великобритания и Франция, этот показатель колеблется в районе 10–11 лет. В России же близкие цифры были в 2016 году — тогда средний возраст авто составлял 12,5 года, как сейчас в США. Однако с тех пор он неуклонно увеличивался.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объясняет, что для обновления автопарка необходимо покупать больше новых машин. Однако рынок сократился: если 10 лет назад в России продавалось 2–2,5 миллиона новых автомобилей, то сейчас — только 1,3–1,5 миллиона. Главная причина — рост цен.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что чем старше автомобиль, тем он менее безопасен. Износ конструкции и несовершенство систем безопасности повышают вероятность аварий. Кроме того, старые машины наносят больший вред экологии из-за увеличения вредных выбросов.