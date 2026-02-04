«Автостат»: семь отечественных авто попали в топ-10 бестселлеров российского авторынка в январе

В январе 2026 года сразу семь моделей отечественных автомобилей вошли в десятку наиболее популярных на российском рынке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», с отчетом которого ознакомились «Известия» .

На первом месте по продажам оказалась Lada Granta. В январе было реализовано 7597 автомобилей этой модели, что на 33,5% меньше, чем в прошлом году. Самой популярной иномаркой в России остался кроссовер Haval Jolion с результатом 4366 проданных единиц, а объем продаж вырос на 5,5%.

За ними следуют кроссоверы Tenet T7 и T4 с результатами 4169 и 4123 проданных единиц соответственно. Также в топ-10 вошли Lada Vesta (3037 ед., −62,1%), внедорожники Lada Niva Travel (3002 ед., −3,2%) и Niva Legend (2388 ед., −14,1%), а также Lada Iskra (2173 ед.).

На девятом месте расположился кроссовер Mazda CX-5 (1890 ед.), который долгое время не попадал в рейтинг. Для сравнения: в январе прошлого года было продано всего 122 автомобиля этой модели. Замыкает десятку белорусский кроссовер Belgee X50 (1627 ед.), продажи которого выросли на 63,7%.

Самое значительное падение продаж продемонстрировала Lada Vesta, потеряв 62,1% рынка. Модели Tenet T7 и T4, а также Lada Iskra вышли на рынок во второй половине 2025 года, поэтому динамика продаж для них не приводится.