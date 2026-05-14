«Автостат»: россияне больше всего хотели бы, чтобы в страну вернулись Toyota, Kia и Hyundai

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование и выяснило, возвращения каких автомобильных брендов больше всего ждут россияне. Опрос проводился с 3 по 12 мая и охватил 1340 человек, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Результаты опроса показали, что наибольшее количество голосов — по 38% — получили Toyota, Kia и Hyundai. Не сильно отстают от них Volkswagen с результатом 34% и BMW с 31%.

Также в первую пятерку вошла Skoda с 27% голосов. Далее следуют Audi (23%), Mercedes-Benz (22%) и Mazda (19%). Около 5% опрошенных выбрали марки, не включенные в основной список.

Важно отметить, что участники опроса могли выбрать несколько брендов, поэтому сумма процентов превышает 100.

Ранее «ФедералПресс» сообщало, что импорт подержанных автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил сократился в восемь раз. За первые четыре месяца 2026 года в Россию было ввезено всего 5,4 тысячи таких машин.