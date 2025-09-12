«Автостат»: почти половина россиян считают, что китайские машины продают в России по завышенной цене

С ростом присутствия китайских автопроизводителей на российском рынке среди водителей сформировались определенные стереотипы. Одни считают, что у таких машин плохое качество, другие — что их цена неоправданно высока. Аналитики агентства «Автостат» решили выяснить, какие из этих мнений наиболее распространены. С результатами исследования, в котором участвовали более трех тысяч автовладельцев, ознакомился «ФедералПресс» .

Самым частым ответом на вопрос о самом правдоподобном мифе про китайские автомобили оказалось заявление о завышенной стоимости: почти половина опрошенных (48,3%) считает, что машины из КНР в России продаются в два–три раза дороже, чем на родине. Эксперты агентства отметили, что вторым по популярности стал миф о низком качестве кузова.

«Многие уверены, что металл у китайских автомобилей тонкий и начинает ржаветь уже через пару лет. Это мнение разделяют более 37% участников опроса», — говорится в сообщении.

Также около трети автомобилистов убеждены, что такие машины быстро теряют в цене и становятся труднопродаваемыми на вторичном рынке.