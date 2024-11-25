Россияне купили более 605 тысяч легковушек с пробегом в октябре 2024 года. Это на 23,8% больше, чем показатель аналогичного периода в прошлом году, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства «Автостат».
Специалисты составили список самых популярных марок подержанных автомобилей. На первом месте оказалась Lada. В середине осени были проданы 149,7 тысячи машин данного производителя. В рейтинге также оказались Toyota (61 тысяча), Kia (35,5 тысячи) и Hyundai (33,2 тысячи).
Самым большим спросом среди легковушек с пробегом пользовался седан Lada 2107. Следом идут Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 «Самара-2», Ford Focus.
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