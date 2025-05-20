«Автостат»: Lada 2107 возглавила рейтинг подержанных автомобилей России в апреле

Самым востребованным автомобилем на российском вторичном рынке в апреле 2025 года стала Lada 2107. Как сообщили «Известиям» представители аналитического агентства «Автостат», было продано около 13,1 тысячи экземпляров модели.

Второе место занял хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» с результатом в 10,4 тысячи штук. Третье место досталось корейскому седану Kia Rio, продавшемуся тиражом в 9,8 тысячи единиц. Четвертое место заняла Hyundai Solaris с показателем 9,6 тысячи машин, а замыкает пятерку лидерства отечественная «Нива» (Lada 4×4) с результатом в 9,1 тысячи авто.

За ними расположились такие модели, как Lada Priora, Ford Focus, Toyota Corolla, Lada Granta и Toyota Camry. По сравнению с предыдущим месяцем объемы продаж большинства моделей показалиположительную динамику. Самый значительный прирост наблюдался у Kia Rio — +16,4%. Исключениями стали лишь Lada Niva и Toyota Corolla, показавшие снижение объемов на 12% и 9,2% соответственно.