«Автостат-Инфо»: рынок гибридных машин в Петербурге вырос на 143%

За семь месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4288 новых гибридных автомобилей. По данным «Автостат-Инфо», это на 143% больше, чем годом ранее. Доля таких машин в общем объеме продаж увеличилась с 5% до 11,5%, сообщил «Деловой Петербург» .

Бессменным лидером сегмента стал бренд Voyah — 1015 регистраций, из которых 859 пришлось на кроссовер Voyah Free. Второе место занял Evolute (527), третье — Geely (509). В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz (331) и LiXiang (232). Места с шестого по десятое распределились между Audi, Zeekr, Land Rover, Exlantix и GAC.

Аналитики связывают рост популярности гибридов с расширением модельного ряда китайских брендов и развитием зарядной инфраструктуры.

На федеральном уровне парк подзаряжаемых авто превысил 200 тысяч единиц еще по итогам первого квартала. К началу года в России насчитывалось около 112 тысяч гибридов и 80 тысяч чистых электрокаров.

С января по март автопарк страны пополнился почти 16 тысячами подобных машин. При этом высоким спросом пользуется лифтбек Changan Qiyuan A06, который ввозится через альтернативные каналы растаможки.