«АвтоСпецЦентр»: в межсезонье наибольшую нагрузку испытывает электрика автомобиля

С приходом осени сервисные центры отмечают увеличение количества обращений из-за определенных неисправностей. Пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр» поделилась информацией с «Газетой.Ru» о наиболее частых проблемах.

«Летом большинство аккумуляторов успешно работают, но в осенне-зимний период нагрузка на них существенно возрастает. Поэтому рекомендуется проверять уровень заряда и проводить профилактическое обслуживание», — отметили представители компании.

Из-за образовавшихся за лето ям и трещин на дорогах увеличивается нагрузка на автомобиль. Это приводит к преждевременному износу шаровых опор, сайлентблоков и амортизаторов. В результате охлаждающая жидкость теряет свои свойства, патрубки трескаются и происходит утечка антифриза, что может серьезно повредить двигатель.

«Электрика автомобиля испытывает наибольшую нагрузку в межсезонье. Устаревшие соединения, контакты и блоки предохранителей подвергаются дополнительному стрессу, вызывая перебои в работе приборов и оборудования», — добавили в «Автодоме».