«Авто.ру Оценки»: средняя цена китайского автомобиля снизилась до 3,52 млн рублей

Цены на новые китайские автомобили и машины, ввезенные по параллельному импорту, продолжают снижаться. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Оценки» сайту «Известия» .

По данным аналитиков, средняя цена китайского автомобиля теперь составляет 3,52 миллиона рублей. Это на 1,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и всего на 1% выше, чем год назад.

Машины, которые не поставляются в Россию официально, показали резкое снижение цен более чем на 4% за месяц. В годовом выражении средняя цена в этом сегменте упала на 13,6%.

Российские производители продемонстрировали стабильность: месячное снижение составило всего одну десятую процента, а с начала года — 0,8%. Среди моделей с самым значительным снижением цен — Hongqi HS5 (-7,2%), Haval Jolion (-4,1%), Tank 400 (-3,7%), Soueast S09 (-3,5%) и Chery Tiggo 8 (-2,8%).

Тем временем у некоторых моделей отмечен умеренный рост цен. Например, Lixiang L7 подорожал на 1,4%. Незначительный подъем цен также продемонстрировали Haval H3, Chery Tiggo 2, Lixiang L6 и Chery Tiggo 4.