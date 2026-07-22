«Авто.ру»: дефицит бензина спровоцировал рост интереса к электромобилям на 40%

Очереди на АЗС и подорожание топлива до 74 рублей за литр вызвали всплеск внимания россиян к «зеленым» машинам. Во второй половине июня число просмотров объявлений о продаже электромобилей и гибридов выросло на 40%, сообщили Hi-Tech Mail в «Авто.ру».

«Во второй половине 2026 года мы ожидаем роста продаж гибридов — они утилитарнее и удобнее», — отметил коммерческий директор площадки Даниил Шкурыгин.

На рынке авто с пробегом предложение китайских машин к июлю выросло почти на треть, а российских марок — сократилось на 8%. В целом по рынку звонков продавцам стало больше на 30%.

Площадка «Авито Авто» зафиксировала годовой прирост спроса: плюс 14,7% на новые машины и 10% на подержанные. Доля электрокаров и гибридов среди новых авто превысила 5% (в январе–июне 2025 года было вдвое меньше). При этом девять из десяти «зеленых» машин — гибриды. На вторичном рынке их доля составляет около 2%.

В июне доля китайских брендов на рынке новых машин снизилась до 48%, тогда как российские марки выросли до 40%. Ближе к осени аналитики ждут традиционного сезонного пика: спрос на кроссоверы и внедорожники вырастет еще на 5%.