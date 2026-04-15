«Авторадио» отмечает новоселье в Технопарке НТВ

«Авторадио» — самая популярная радиостанция России — переместилась в Технопарк НТВ, который находится рядом с Останкинской телебашней. Здесь технологии и эмоции соединяются, а расстояние между артистом и аудиторией сокращается до минимума.

За свою 33-летнюю историю «Авторадио» сменило адрес в третий раз. Генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова отметила: «Студия все время становится лучше, масштабнее, технологичнее, и это вдохновляет нас запускать новые крутые проекты, добиваться лучших результатов, быть первыми, как мы привыкли».

Суперсовременная мультиформатная студия «Авторадио» не имеет аналогов в стране. Новоселье в ней отметили музыкальным марафоном: 14 апреля Анна Немченко, группа «Фабрика», Стас Михайлов дарили слушателям свои главные хиты. Завершил вечер живой концерт Сосо Павлиашвили.

Продуманность студии поражает: большая сцена, яркие огромные экраны, освещение, создающее нужное настроение. Новая локация «Авторадио» — сочетание современных медиатехнологий с уютной атмосферой живого общения. Это особенно важно для праймовых шоу — утреннего «Поехали» и вечернего «Мурзилки Live».

Продюсер «Авторадио» Олег Балыков отметил: «В этом году в рамках „Много денег на Авторадио“ мы исполняем заветные желания слушателей, но и у всей нашей команды тоже была мечта — о невероятном доме, который отражал бы дух „Авторадио“. Наша мечта сбылась! „Авторадио“ переехало в Технопарк НТВ».

Традиции новоселья тоже были соблюдены. Накануне музыкального марафона ведущие шоу «Мурзилки Live» первым запустили в студию кота Тулуза. У Брагина, Гордеевой и Захара пушистый гость появился вместе с представителями всемирно известной цирковой династии — Дмитрием и Мариной Куклачевыми.