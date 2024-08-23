Автор мифа про кактусы и излучение от компьютеров Алекс Янг скончался

Автор шутки про кактусы и опасное излучение от компьютеров Алекс Янг скончался. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов, он умер 22 августа. В последние годы мужчина страдал от депрессивного расстройства, развившегося на фоне болезни. Он отдалился от близких и родственников.

В конце 80-х годов Янг и другие студенты-физики решили подшутить и опубликовали статью о том, что кактусы якобы поглощают всю радиацию от компьютеров, если поставить эти растения рядом с монитором. В итоге миф разнесся по всей стране.

Теперь уже всем известно, что материал о пользе кактусов оказался фейком. Однако традиция ставить горшки с колючими растениями осталась до сих пор.