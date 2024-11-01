Автор хита «Люди встречаются» скончался в Белоруссии

БелТА: умер белорусский поэт-песенник Олег Жуков на 88-м году жизни

Известный поэт-песенник из Белоруссии Олег Жуков скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, передало БелТА .

Жуков сочинил свыше 300 песен для артистов Белоруссии и России. Также он вел активное сотрудничество с советским и российским эстрадным певцом Юрием Антоновым.

Он является автором знаменитых гимнов музыкальных фестивалей «Золотой шлягер», «Славянский базар», конкурса «Телевершина» и других.

Одни из самых популярных его работ — это «Люди встречаются», «О добрых молодцах», «Жизнь играет с нами в прятки», «Не гаснут костры» и «Одинокий».