Автор хита «Люди встречаются» скончался в Белоруссии

Известный поэт-песенник из Белоруссии Олег Жуков скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, передало БелТА.
Жуков сочинил свыше 300 песен для артистов Белоруссии и России. Также он вел активное сотрудничество с советским и российским эстрадным певцом Юрием Антоновым.
Он является автором знаменитых гимнов музыкальных фестивалей «Золотой шлягер», «Славянский базар», конкурса «Телевершина» и других.
Одни из самых популярных его работ — это «Люди встречаются», «О добрых молодцах», «Жизнь играет с нами в прятки», «Не гаснут костры» и «Одинокий».
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