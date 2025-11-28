Автор и продюсер документальных фильмов Ольга Кирий в эфире радио Sputnik прокомментировала причины продолжения гибридной войны Европы с Россией.

Она подчеркнула, что заявления о возможной агрессии со стороны России продиктованы интересами Евросоюза.

Кирий указала, что Европа стремится продолжать ведение войны чужими руками, первоначально украинскими, а теперь молдавскими. Она предположила, что ЕС может попытаться открыть новый фронт в Приднестровье, что свидетельствует о намерении продолжать конфликт.