Автопарк Ленинградской области обновился с опережением плана

По итогам 2025 года в Ленинградской области доля автобусов, соответствующих нормативным требованиям, достигла 96,2%. Это превышает плановое значение в 85,7%, сообщил «Невский проспект» .

Обновление автобусного парка проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России Владимира Путина. За прошедший год автопарк региона пополнился 164 новыми автобусами, поступившими по льготному лизингу.

Представители комитета по транспорту Ленинградской области отметили повышение доступности и комфорта перевозок, в том числе для маломобильных групп населения, добавила gazeta.spb.