Автомобильный мошенник лишил денег более 20 жителей Нижегородской области

С лета 2023 года по весну 2025-го житель Ближнего Востока обманывал людей, выдавая себя за предпринимателя, занимающегося поставками зарубежных автомобилей. Об этом написало ИА «Время Н» .

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, его жертвами стали более 30 человек из Бора, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Архангельска, Саратова, Пензы и Санкт-Петербурга.

Общая сумма ущерба превысила 70 миллионов рублей. В 2025 году преступника объявили в федеральный розыск, так как он скрывался от правосудия. В текущем году злоумышленника задержали в Нижегородской области и арестовали.