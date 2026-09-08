Автомобилистов предупредили, что опавшая листва создает опасные условия на дорогах осенью

Осень в Санкт-Петербурге приносит не только красоту, но и дополнительные риски для водителей. Опавшая листва может стать причиной снижения безопасности на дорогах, сравнимой с гололедом, сообщил сайт 110km.ru .

Как отметили эксперты, мокрый лист на асфальте действует как водяная прослойка, резко снижая коэффициент сцепления между шиной и дорогой. Это может привести к тому, что машина начнет скользить, как на льду. Особенно опасны повороты и перекрестки в жилых районах, где листва скапливается в колеях и превращается в скользкий ковер.

Кроме того, мокрая листва, набившаяся в дренажные отверстия кузова, может удерживать влагу и вызывать коррозию. Листья, прилипшие к датчикам и камерам, могут привести к их некорректной работе. Также листва может забивать радиатор и воздухозаборники, ухудшая охлаждение двигателя.

Чтобы минимизировать риски, водителям рекомендуется снижать скорость перед поворотами, увеличивать дистанцию, тормозить заранее и плавно. После поездки по листве стоит осмотреть машину и убрать листья с кузова и из дренажных отверстий. Мойка осенью — это не роскошь, а профилактика, позволяющая смыть органику и дорожную химию с кузова.