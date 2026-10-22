Автомобилистам рассказали, когда моторное масло стоит менять перед зимой

Современные универсальные моторные масла не требуют сезонной замены без веского повода, но в ряде случаев состав стоит заменить. Об этом сообщили URA.RU эксперты.

Специального зимнего моторного масла не существует, сообщил эксперт бренда NGN Владимир Мешков. По его словам, состав, залитый осенью и прошедший пару тысяч километров, можно смело оставлять на зиму. Мешков предупредил, что замена потребуется при пробеге в 6–8 тысяч километров или при езде в глухих пробках, так как в тяжелых условиях смазка теряет свойства и сильно загустевает на морозе.

Руководитель Центра «Автомобилист» Максим Едрышов добавил, что исправному современному автомобилю для зимы достаточно регулярного ТО по сервисной книжке.

Состояние масла можно проверить самостоятельно: если капля с остывшего щупа на салфетке стала черной, непрозрачной или пахнет гарью, ресурс выработан. Замена масла в легковом автомобиле обойдется в 5–8 тысяч рублей за канистру, фильтр стоит около тысячи, работа мастера — от тысячи до двух с половиной тысяч.