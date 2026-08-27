Автомобилистам рассказали, как распознать поддельные зимние шины

Пархомчук рекомендовал прежде всего проверить шины через систему маркировки «Честный знак». Для этого нужно отсканировать QR-код на заводской этикетке в приложении: сервис покажет бренд, страну производства и дату выпуска. Отсутствие кода или ошибка при считывании могут указывать на подделку.

Перед покупкой следует осмотреть весь комплект. На новых шинах не должно быть порезов, проколов, вмятин и других деформаций. Глубина протектора у зимних моделей обычно составляет 8-10 мм. Меньший показатель может означать, что покрышку уже использовали или она является контрафактной.

На шипованных шинах все шипы должны стоять ровно и находиться в посадочных гнездах. Пустые отверстия и неровно установленные шипы — повод отказаться от покупки. Эксперт также посоветовал уточнить гарантийные условия и доступную сервисную поддержку, передает ИА НСН.