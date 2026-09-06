Автомобилистам посоветовали обращать внимание на дату выпуска покрышек для безопасности на дороге

Не все автовладельцы знают, что с течением времени шины теряют свои свойства, даже если они новые и ни разу не использовались. Важно обращать внимание на дату выпуска покрышек, чтобы обеспечить безопасность на дороге, сообщил сайт 110km.ru .

Автомобилисты часто оценивают состояние шин по виду протектора. Однако реальная опасность кроется в возрасте резины. Химические процессы внутри материала не останавливаются, и со временем резиновая смесь теряет эластичность, становится жесткой и хуже справляется с перепадами температур. Это приводит к снижению сцепления с дорогой, увеличению шума и ухудшению комфорта при движении.

Срок службы шин обычно не превышает пяти лет с момента производства. Даже если комплект хранился в гараже и ни разу не был установлен, через десять лет он становится опасным. Дата выпуска указана на боковине в четырехзначном коде: первые две цифры — неделя, вторые две — год.

При покупке подержанных шин нужно тщательно проверять их состояние, особенно зимние фрикционные модели. Важно учитывать не только дату выпуска, но и условия хранения, так как высокая влажность, перепады температуры и солнечный свет ускоряют старение материала.