Автомеханик Аронян посоветовал покрывать машину воском для защиты от влаги и реагентов зимой

По его словам, особое внимание необходимо уделить состоянию кузова. Для его защиты машину нужно тщательно вымыть и нанести слой воска или полироли. Созданный барьер от влаги предотвратит образование ржавчины.

Также важно смазать замки и уплотнители дверей силиконовыми жидкостями. Это поможет избежать примерзания резины и продлит срок ее эксплуатации. Если зимой автомобиль долго стоит без движения, лучше всего снять аккумулятор и хранить его в тепле, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами при запуске машины, добавил специалист.