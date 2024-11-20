Автомеханик Аронян посоветовал покрывать машину воском для защиты от влаги и реагентов зимой

В зимний период автомобили проходят настоящие испытания морозами, снегопадами и химическими реагентами. Как защитить транспортное средство, рассказал Ura.ru опытный автомеханик Вагид Аронян.

По его словам, особое внимание необходимо уделить состоянию кузова. Для его защиты машину нужно тщательно вымыть и нанести слой воска или полироли. Созданный барьер от влаги предотвратит образование ржавчины.

Также важно смазать замки и уплотнители дверей силиконовыми жидкостями. Это поможет избежать примерзания резины и продлит срок ее эксплуатации. Если зимой автомобиль долго стоит без движения, лучше всего снять аккумулятор и хранить его в тепле, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами при запуске машины, добавил специалист.

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