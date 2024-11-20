Автоюрист Золотов заявил, что от создания национальной автомобильной платформы выиграет только НАМИ

Национальную автомобильную платформу планируют создать в России. Ее разработка обойдется в 87,8 миллиарда рублей. Выгоду от проекта получит лишь Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), считает автоюрист Дмитрий Золотов. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей .

Специалист уверен, что разработки делаются с целью зарабатывания на них денег в дальнейшем. Золотов привел в пример аналогичную ситуацию с операционными системами и телефонами.

«Мы можем создать любые платформы, но, если не будет сбыта, эти платформы будут простаивать, ни один завод не будет работать в полную мощь», — отметил эксперт.

Он также добавил, что новые технологии начнут эффективно работать, когда инженеры перестанут покидать страну, а институт образования достигнет нового уровня.