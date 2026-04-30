Автоюрист Воропаев заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости маловероятно

В России обсуждают возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до двух-трех. Однако автоюрист и правозащитник Лев Воропаев считает, что эта идея не получит поддержки, сообщил «Ридус» .

По словам эксперта, у действующего нештрафуемого порога есть веские практические основания.

«Даже моментальное нажатие на педаль тормоза дает автомобилю возможность снизить скорость как раз на эти 20 километров», — отметил специалист.

Он заявил, что инициатива не найдет понимания в Госдуме, Совете Федерации или администрации президента. Внесение изменений в КоАП РФ — процедура, которая потребует длительного времени и согласований на разных уровнях.