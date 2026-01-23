Автоюрист Воропаев заявил, что госпошлина за повторную попытку сдать на права может увеличить коррупцию

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Вечерней Москвой» раскритиковал идею введения госпошлины за каждый повторный экзамен на получение прав.

Эксперт убежден, что это приведет лишь к увеличению числа желающих обойти закон и усилит коррупционные риски среди инспекторов ГИБДД. Ведь неопределенность успеха следующей попытки заставит многих задуматься о поиске нелегальных путей решения проблемы.

По мнению специалиста, новые меры никак не улучшат подготовку будущих водителей, поскольку сами условия экзамена регулярно меняются, а система образования остается прежней. Таким образом, госпошлина не решит проблему дисциплины кандидатов, а лишь создаст дополнительные трудности и предпосылки для нарушений, заключил Воропаев.