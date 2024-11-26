Автоюрист Воропаев: существующая система ОСАГО работает не в защиту прав и законных интересов пострадавшего в ДТП

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в разговоре с радио Sputnik прокомментировал намерение Госдумы в несколько раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

По словам эксперта, существующая система ОСАГО давно показала, что она работает не в защиту прав и законных интересов пострадавшего в ДТП. Воропаев считает, что надо активнее взаимодействовать со страховыми компаниями.

«Надо идти по дороге с двухсторонним движением и активно работать со страховыми компаниями — вводить для них оборотные штрафы в случае, если они отказываются продавать полисы, если не направляют на ремонт», — сказал он.

Автоюрист предположил, что в вопросе повышения штрафов работает активное лобби страховых компаний.