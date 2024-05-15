Автоюрист Воропаев: список нежелательных лекарств для водителей стоит воспринимать как рекомендацию | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:27 Автоюрист Воропаев: список нежелательных лекарств для водителей стоит воспринимать как рекомендацию

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В соцсетях опубликовали список лекарств, после приема которых нежелательно управлять автомобилем. Его необходимо воспринимать как рекомендацию, сообщил автоюрист Лев Воропаев в беседе сRT.

По словам эксперта, действительно запрещенные вещества утверждены постановлением правительства 681. При этом исключать того, что они входят в указанные в списке препараты, нельзя. Так, корвалол содержит запрещенный фенобарбитал.

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Воропаев отметил, что в случае обнаружения подобных веществ водителя ждет наказание в виде лишения прав и штрафа.