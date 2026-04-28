Автоюрист Воропаев рекомендовал сразу же вызывать участкового при падении дерева на машину

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Москве 24» , что для получения компенсации при падении дерева на автомобиль необходимо провести подробную фото- и видеосъемку происшествия. Это поможет заказать дендрологическую экспертизу, которая определит состояние дерева и причину его падения.

Из-за шквалистого ветра и мокрого снега в Москве уже упало более 110 деревьев. Столичный департамент городского хозяйства призвал граждан быть внимательными и не парковать автомобили под деревьями.

Если дерево или ветка упадут и повредят машину, нужно сразу вызвать участкового уполномоченного. Он составит протокол осмотра и зафиксирует место происшествия на фото. Автовладельцу также важно подробно заснять произошедшее.

После этого следует провести независимую оценку ущерба и обратиться с досудебной претензией в муниципалитет города или управляющую компанию. Дендрологическая экспертиза может помочь автовладельцу получить компенсацию, даже если организации будут ссылаться на условия чрезвычайной ситуации.

«В моей практике был случай, когда организация отказывалась возмещать ущерб за поврежденную деревом машину, ссылаясь на штормовой ветер. Мы предоставили экспертное мнение дендролога, которое доказывало, что растение было подвержено гнилостному повреждению, из-за чего и упало. В итоге потерпевшему выплатили компенсацию», — пояснил Воропаев.

Страховка ОСАГО не покрывает ущерб от падения дерева, а КАСКО гарантирует компенсацию только при соответствующем условии в договоре.