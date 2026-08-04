Автоюрист Воропаев разъяснил, что заезд на эвакуатор грозит ответственностью за самоуправство

В московском районе Ясенево произошел необычный случай: водитель заехал на платформу чужого эвакуатора. Видеозапись этого маневра стала популярной в социальных сетях. Однако такой трюк мог привести к повреждению обеих машин, рассказала автоюрист Лев Воропаев в эфире «Авторадио» .

По словам эксперта, формально водителя можно привлечь к ответственности по статье 19.1 за самоуправство, так как он самовольно совершил действия с чужим автомобилем. Однако такие случаи редко приводят к применению этой статьи.

«С точки зрения правил дорожного движения вряд ли ее кто-то будет привлекать. А вот если она что-то сломает, повредит, то, конечно, она будет обязана оплатить причиненный ущерб», — пояснил автоюрист.

Обычно автомобили попадают на эвакуатор из-за нарушения правил стоянки. Если машину оставляют под запрещающим знаком, на тротуаре, пешеходном переходе или остановке общественного транспорта, ее могут отправить на спецстоянку. В таком случае владельцу придется оплатить не только штраф, но и эвакуацию с хранением автомобиля.