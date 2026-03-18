Автоюрист Воропаев рассказал, могут ли оштрафовать за громкую музыку в автомобиле

Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с RT пояснил, что прямого штрафа за громкую музыку нет, но существует статья 8.23 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за превышение шумового уровня до 500 рублей.

«Если уровень шума превышает 96 дБ для легковых транспортных средств, водителя останавливают сотрудники Госавтоинспекции для измерения уровня шума транспортного средства», — подчеркнул он.

Кроме того, Лев Воропаев добавил, что за нарушение закона о тишине могут привлечь к ответственности, если музыка звучит слишком громко поздним вечером. В таких случаях постановления выносят сотрудники правоохранительных органов, и размер штрафа будет зависеть от конкретного региона.