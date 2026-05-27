Автоюрист Воропаев рассказал, что водителей могут арестовать на 15 суток за неправильную тонировку автомобиля

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Москвой24» предупредил, что за нарушение правил тонировки автомобиля водителям могут грозить многократные штрафы и даже арест до 15 суток.

По словам Воропаева, тонировка разрешена только для задней полусферы автомобиля, при этом использование зеркального затемнения недопустимо, поскольку оно создает блики и может ослеплять других участников дорожного движения.

Автоюрист подчеркнул, что светопропускаемость лобового и боковых стекол должна быть не менее 70%. Соблюсти данные требования довольно сложно, поэтому нарушения встречаются часто.

В таких случаях водителям выписывают штраф в размере 500 рублей согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Причем, как отметил Воропаев, «сумму в 500 рублей могут взимать неоднократно — при каждой остановке сотрудником ГАИ, хоть 30 раз за день».

Если автоинспектор вынесет требование о снятии тонировки и водитель не выполнит его в установленный срок, то наказание последует по статье 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В этом случае штраф составит от двух до четырех тысяч рублей, а также может быть назначен административный арест до 15 суток.