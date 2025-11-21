Автоюрист Воропаев рассказал, что инспектор ДПС может остановить машину при подозрении на перевозку оружия

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Газетой.RU» рассказал, что инспектор ДПС имеет право попросить водителя остановиться, если у него возникают подозрения на перевозку запрещенных предметов, таких как оружие.

«Если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра», — привел слова специалистка сайт URA.RU.

Эксперт уточнил, что инспектор может попросить открыть транспортное средство, чтобы осмотреть багажник и бардачок, но при этом сотрудник ДПС не имеет права нарушать физическую целостность автомобиля. Досмотр проводится в присутствии водителя, после чего составляется протокол.