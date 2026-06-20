Автоюрист Воропаев предупредил о штрафах за отсутствие обязательного техосмотра

За отсутствие техосмотра водителей могут оштрафовать на две тысячи рублей. Об этом напомнил автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.ru» .

По словам специалиста, наказание предусмотрено статьей 12.5 ч. 1.1 КоАП. Однако постановление о денежном взыскании могут наложить только на водителей, которые управляют автомобилями с обязательным прохождением техосмотра.

Если процедура носит добровольный характер, то санкции за ее отсутствие не предусмотрены. Наказание распространяется на такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины, добавило ОТР.