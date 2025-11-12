Автоюрист Воропаев предупредил о мошенничестве с номерами для грузовых автомобилей

Автоюрист Лев Воропаев сообщил «Ридусу» , что некоторые коммерческие организации в России незаконно изготавливают дубликаты регистрационных номеров для фур. Эти номера совпадают с регистрационными знаками легковых машин.

Из-за такой мошеннической схемы владельцы легковых автомобилей получают штрафы до 600 тысяч рублей от Ространснадзора за якобы перевес или превышение габаритов. Водители фур перед заездом на автоматические пункты весогабаритного контроля вешают номера-дублеры, совпадающие с регистрационными знаками легковых автомобилей.

«В России очень много коммерческих организаций, занимающихся изготовлением регистрационных знаков. Владельцы фур обращаются в такие организации, где им, видимо, по знакомству изготавливают номера-дублеры», — указал Воропаев.

Привлечь фирму к ответственности за соучастие в мошенничестве невозможно, так как никакого учета там не ведется. Водителям большегрузов за использование номеров-дублеров грозит лишение прав, добавил юрист. Он также предложил внедрить механизм, который позволит камерам автоматически определять подлинность номеров и передавать информацию в Госавтоинспекцию.