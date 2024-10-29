Автоюрист Воропаев посоветовал учитывать скрытые повреждения при оформлении ДТП

Оформление ДТП по «Европротоколу» ограничивает размер страховых выплат до 100 тысяч рублей. При серьезных повреждениях автовладельцу придется обращаться в суд для дополнительных взысканий с виновника аварии. Как избежать подобных трудностей, рассказал автоюрист Лев Воропаев в интервью «Газете.Ru».
Частой ошибкой водителей становится фиксация только внешних повреждений. Оценить скрытые дефекты можно в ходе независимой экспертизы. Потребовать ее проведение необходимо в страховой компании, отметил специалист.
Важно также проверять, насколько корректно автоинспекторы оформляют схему ДТП. Перед подписанием документа сверьте данные о положении машин до и после столкновения, размерные характеристики, а также следы торможения, резюмировал Воропаев.
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