Автоюрист Воропаев не поддержал идею взыскания страховщиками выплат с виновников аварий

Автомобильный юрист Лев Воропаев считает, что идея страховых компаний взыскивать выплаты с виновников серьезных аварий является надуманной. В интервью RT специалист подчеркнул, что страховщики и так активно используют свое право на регрессные требования в соответствии с текущим законодательством, обращаясь в суд для взыскания средств.

Воропаев также считает, что принятие законопроекта не принесет значительных изменений для граждан.

«Для граждан по большому счету ничего не поменяется», — заключил автоюрист.

Он подчеркнул, что формирование тарифов ОСАГО не будет зависеть от взыскания выплат с виновников, так как страховые компании, скорее всего, осознают низкую вероятность возврата средств от некоторых граждан и, следовательно, не будут активно взыскивать деньги.