Автоюрист Воропаев напомнил водителям о препаратах, которые не следует принимать за рулем

Врачи составили перечень лекарств, которые летом часто принимают россияне, но которые нежелательны для водителей. В списке — средства для снижения температуры и лечения простуды, такие как комбинированные порошки, а также препараты против кишечных инфекций, например Лоперамид (Имодиум), Димедрол и антиаллергические лекарства первого поколения. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Авторадио» напомнил о других препаратах, которые не следует принимать за рулем.

«Это корвалол, валокордин и прочие. Они содержат в себе фенобарбитал. В случае, если водитель будет направлен сотрудником госавтоинспекции на медицинское освидетельствование, — у него в моче с большой долей вероятности выявят этот запрещенный фенобарбитал», — рассказал специалист.

За впервые совершенное правонарушение водителю грозит лишение права управления от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей. Воропаев советует избегать таких препаратов, если планируется поездка в ближайшие два-три дня.