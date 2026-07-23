Автоюрист Соловьева рассказала, кому положены льготы по транспортному налогу

Автоюрист Екатерина Соловьева сообщила, что льготы по транспортному налогу зависят от региона, категории гражданина и характеристик автомобиля, передает RT .

Соловьева рассказала, что льготы по транспортному налогу в России устанавливают и на федеральном уровне, и законами регионов.

По ее словам, право на льготы могут иметь ветераны, участники СВО, инвалиды I и II групп, Герои СССР и России, а также другие социальные категории. Условия зависят и от того, идет речь о физическом или юридическом лице.

Соловьева пояснила, что в Москве действует льгота для владельцев электромобилей. Проверить положенные меры поддержки можно через специальный сервис на сайте Федеральной налоговой службы, выбрав свой регион.

Она добавила, что Налоговый кодекс определяет порядок, сроки и процедуру обращения за льготой. Кроме того, право на нее зависит от характеристик автомобиля, включая мощность, объем двигателя и количество лошадиных сил. Освобождение от транспортного налога может быть полным или частичным, пишет Zvezdanews.