Автоюрист Соловьева отметила, что праворульные авто в России никто не запрещал

Вопреки слухам, автомобили с правым рулем продолжают законно передвигаться по дорогам России. Законодательные ограничения на их использование отсутствуют. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.

«Попытки запрета автомобилей с правым рулем впервые предпринимались в период с 2005 по 2008 год. С тех пор тема не поднималась дальше разговоров в медиа», — сказала Соловьева.

Эксперт подчеркнула, что низкая цена таких машин зачастую компенсирует неудобства, связанные с их управлением. Как правило, праворульные автомобили — это подержанные модели, ввезенные из Японии, написала «Свободная пресса».