Автоюрист Смирнов предрек рост числа исков против виновников ДТП из-за ограничения выплат по ОСАГО

Конституционный суд принял решение, которое закроет возможность получения сверхвыплат по ОСАГО за несостоявшийся ремонт автомобиля. Теперь со страховщиков нельзя будет взыскать сумму, превышающую установленный законом лимит в 400 тысяч рублей. Ситуацию прокомментировал автоюрист Сергей Смирнов в разговоре с «Авторадио» .

Согласно позиции Конституционного суда, страховые компании не могут выплачивать больше, чем предусмотрено законодательством об ОСАГО. Эксперт отметил, что это приведет к увеличению числа исковых заявлений против виновников ДТП, так как 400 тысяч рублей часто недостаточно для ремонта поврежденного автомобиля.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали решение Конституционного суда о запрете взыскания выплат сверх лимита ОСАГО.