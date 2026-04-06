Автоюрист Славнов заявил, что анализ не показывает наличие алкоголя в крови после употребления кваса или кефира

Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью RT дал рекомендации водителям, которые употребили квас или кефир перед поездкой.

Специалист пояснил, что в летний период часто возникают вопросы о допустимости употребления таких напитков перед дорогой. По его словам, важно понимать, что 0,16 промилле — это допустимая погрешность алкотестера, предназначенная для исключения ошибок приборов.

Если водителя, употребившего квас или кефир, остановит сотрудник ГИБДД, можно пройти добровольное медицинское освидетельствование.

«Если прямо сейчас выпили (квас или кефир — RT) и сразу инспектор попался, едем в медицинское учреждение. Там берут кровь или мочу на анализ. И, соответственно, показывается, что алкоголя в крови нет или он там в минимальных количествах», — подчеркнул Славнов.

Также автоюрист посоветовал приобрести алкотестер для личного пользования, чтобы отслеживать уровень промилле после употребления таких напитков. Он отметил, что кефир и квас выветриваются из организма быстрее, чем алкоголь, поэтому списать на них реальное опьянение не получится.