Автоюрист Славнов: вторая пролонгация при замене прав не действует

Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил в беседе с RT , кому потребуется обновить водительское удостоверение в 2025 году.

«Люди говорят: „У меня закончились права в 2022 году, но поскольку продлили на три года, я буду менять в 2025 году. А поскольку сейчас еще продлили на три года, буду менять в 2028 году“. Нет», — заявил эксперт.

По его словам, граждане должны поменять водительское удостоверение максимум через три года после того, как срок действия был продлен. Вторая пролонгация, добавил юрист, не действует.

Славнов пояснил, что для замены водительского удостоверения нужно получить справку от медицинского учреждения. Следующий шаг — запись на прием через «Госуслуги» или же визит в МФЦ.