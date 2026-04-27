Автоюрист Славнов рассказал о возможности получить компенсацию за упавшее на машину дерево

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал в беседе с RT , что управляющие компании должны отвечать за случаи, когда деревья падают на автомобили.

Эксперт рекомендовал сначала вызвать участкового уполномоченного для фиксации происшествия.

«Необходимо сделать фотографии повреждений автомобиля и упавшего дерева или ветки», — подчеркнул он.

Параллельно следует собрать контакты свидетелей случившегося. По словам специалиста, полицейский выдаст отказ в возбуждении уголовного дела и постановление с перечнем поврежденных деталей машины. После этого нужно провести независимую экспертизу и направить досудебную претензию управляющей организации, отвечающей за дерево.