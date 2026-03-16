Автоюрист Славнов рассказал, что видеорегистратор поможет не стать жертвой автоподстав

Автоподставы становятся все более изощренными. Мошенники используют различные схемы, чтобы вынудить водителей заплатить за якобы причиненный ущерб. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с KP.RU дал несколько советов, как действовать в подобных ситуациях.

Одна из популярных схем — пешеход внезапно выходит на дорогу, и машина задевает его зеркалом заднего вида. В результате разбивается ноутбук, который был у пешехода в рюкзаке. Такие ситуации могут привести к вымогательству денег.

Еще одна распространенная схема — спровоцированные ДТП. Злоумышленники могут создать аварийную ситуацию, например, резко затормозить перед движущимся позади автомобилем или имитировать удар по тормозам. Также существуют бесконтактные аварии, когда преступники заранее наносят повреждения своей машине и обвиняют водителя в столкновении.

Чтобы не стать жертвой автоподстав необходимо установить видеорегистратор. Это снизит риск того, что с вами захотят связываться. Кроме того, не покидайте место ДТП до официального урегулирования с другой стороной. Если есть пострадавший, обязательно ждите ГАИ.

При подозрении на спровоцированное ДТП звоните 112, вызывайте ГАИ и скорую помощь. Если нет регистратора, ищите свидетелей и записывайте их контактные данные. Звоните в центр видеофиксации и просите узнать, попало ли ДТП на камеры наружного наблюдения. На уговоры «решить вопрос на месте» не поддавайтесь.

Если предлагают договор цессии, не подписывайте документ, не разобравшись. Вызывайте ГАИ, фиксируйте факт ДТП и консультируйтесь с юристом.