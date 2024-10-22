Автоюрист Славнов: проект по сокращению парковочных мест у жилых домов может привести к «транспортному коллапсу»

Власти намерены сократить количество парковочных мест в районе жилых домов. Проект подготовят к декабрю 2025 года. О последствиях инициативы рассказал автоюрист Дмитрий Славнов сайту «Мир 24» .

Подразумевается, что нововведения позволят снизить автомобилизацию и популяризируют использование общественного транспорта. Однако, по словам специалиста, люди вряд ли откажутся от личных машин, потому что они остаются самым комфортным способом передвижения.

В результате в России может произойти так называемый «транспортный коллапс». Водители при отсутствии парковок начнут оставлять автомобили в хаотичных местах, не боясь штрафов, спрогнозировал Славнов.