Автоюрист Славнов: проект по сокращению парковочных мест у жилых домов может привести к «транспортному коллапсу»

Власти намерены сократить количество парковочных мест в районе жилых домов. Проект подготовят к декабрю 2025 года. О последствиях инициативы рассказал автоюрист Дмитрий Славнов сайту «Мир 24».
Подразумевается, что нововведения позволят снизить автомобилизацию и популяризируют использование общественного транспорта. Однако, по словам специалиста, люди вряд ли откажутся от личных машин, потому что они остаются самым комфортным способом передвижения.
В результате в России может произойти так называемый «транспортный коллапс». Водители при отсутствии парковок начнут оставлять автомобили в хаотичных местах, не боясь штрафов, спрогнозировал Славнов.
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